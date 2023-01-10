Binlerce gazete, televizyon, haber ajansı ve radyo olmasına rağmen medya sektörünün sendikalaşma oranının en düşük olduğu sektörlerin başında geldiğini belirten Gökmen, “Sendikalaşmasına rağmen işverenlerin yetki itirazları ve uzun mahkeme süreçleri nedeniyle toplu pazarlık masasına oturamayan, haklarını ilerletemeyen yüzlerce gazeteci bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Dünya basın özgürlüğü sıralamasında oldukça gerilerde yer alan Türkiye’de gazetecilerin, yaptıkları haberler nedeniyle adliye koridorlarında mekik dokumayı sürdürdüğünü kaydeden Gökmen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre 43 gazeteci ve medya çalışanın cezaevinde olduğu ülkemizde çok sayıda gazeteci on yılları bulan hapis cezaları ile yargılanıyor.

AKP iktidarı gazetecilikte ısrar eden medya kuruluşlarını idari ve para cezaları ve sosyal medyayı da kuşatan antidemokratik yasalarıyla baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyor.

Emek Partisi olarak, basın özgürlüğünü sadece gazetecilerin bir sorunu olarak görmüyoruz. Aksine demokratik bir topluma giden yolda editoryal bağımsızlığın hayati olduğuna inanıyoruz. Özgür basın sayesinde sansüre uğramamış, doğru ve nesnel bilgiye erişilebileceğini biliyoruz.

Ülkemizi bu karanlıktan çıkaracak güç nasıl ki birleşik emek cephesidir, gazetecilik mesleğini de bu cendereden kurtararak güç, gazetecilerin birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır. Bir kez daha Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Musa Anter ve Abdi İpekçi’nin yolundan giden ve inadına gazetecilik diyenlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.” (Haber Merkezi)

