SP İl Başkanı Faruk Cıdık

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, çalışma arkadaşları ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gazete personelinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Saadet Partisi Kadın Kolları

Saadet Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Meliha Karaca ve Merkez İlçe Başkanı Ebrar Kulaksızoğlu, yönetici arkadaşları ile birlikte Mehmet Yolyapar’ı ziyaret edip, 10 Ocak dolayısıyla tüm gazete çalışanlarına başarı dileklerini ilettiler.

BBP İl Başkanı Özkan Yandım

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av.Özkan Yandım ve İl Başkan Yardımcısı Koray Tutkun, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet ettiler ve kendisinin şahsında tüm gazete çalışanlarına başarı dileklerini ilettiler.

Bahçelievler Muhtar Adayı Serkan Kaya

Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı, iş insanı Serkan Kaya, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gazete personelinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ömer Şahinbaş ve Salih Biçer

Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş’ın oğlu Ömer Şahinbaş, babasının yerine aynı mahallenin muhtarlığına aday oldu.

Karacaköy Muhtarı Salih Biçer de, yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ömer Şahinbaş ve Salih Biçer, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler, ayrıca tüm gazete personelinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.

Ertuğrul Ekmekçioğlu

Bahçtelievler Mahallesi Muhtar Adayı Ertuğrul Ekmekçioğlu, çalışma arkadaşlarından Halis Aras ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gazete personelinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ertuğrul Ekmekçioğlu, basın emekçilerinin özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını ve şükran duyduğunu ifade etti.