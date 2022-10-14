Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 80 yayın evi ve 100 yazarın söyleşi ve imza günleri düzenleyeceği yapacağı Çorum 10.Kitap ve Kültür Günleri’nin yapılacağı Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’ndeki çalışmaları inceleyerek Başkan Yardımcısı Turhan Candan’dan bilgi aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında fuarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Aşgın, “Ticaret ve Sanayi Odamıza bağlı bölgenin en büyük fuar merkezi alanında heyecanlı bir şekilde 14 Ekimi bekliyoruz” dedi. Başkan Aşgın, “14 Ekim kültür hayatımız açısından son derece önemli 10. Çorum Kültür ve Kitap günlerimiz bugün saat 11.00’da başlıyor. 23 Ekim’e kadar kitaba okumaya kültüre Allah’ın izniyle hemşerilerimiz doyacaklar.” diye konuştu.

“Bizim çok önemsediğimiz programlarımızdan faaliyetlerimizden bir tanesi kitap fuarımız” diyen Aşgın, “Bölgenin en önemli en büyük kitap fuarlarından bir tanesi. Allah’ın izniyle de bütün kitapseverlerin buluşacağı bir alan ve şu anda tüm hazırlıkları arkadaşlar ve firma yapıyor. Bugün saat 11.00’da açılışını yapacağız ve 23 Ekim’e kadar devam edecek. 100’ün üzerinde yayınevi biz 80 diye bilboardlarda verdik ama hakikaten yayınevlerinden çok büyük bir ilgi gördü bu anlamda 80 sayısını arttırmış olduk. Yine 100’ün üzerinde yazar buluşması imza günleri ve Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu kültür insanları edebiyat, insanları şairler yazarlar hemşerilerimizi buluşturacağız.

Geçmiş yıllarda da kitap günleri şehrimizde yapıldı ama bunların tamamını unutun. Bu yapmış olduğumuz kitap kültür günleri ilk kez bu büyüklükte ilk kez bu kadar muazzam bir katılımla yapılacak ve bizim hedefimiz en az 100 bin hemşehrimiz ve çevre illerden kitapseveri yazarlarıyla buluşturmak ve çevre illerden kitapseverlere hizmet etmek burada onları faaliyetlerle buluşturmayı umuyoruz tüm ilçelerimizi davet ediyoruz. Hem üniversite öğrencilerimiz hem bütün öğrenci kardeşlerimiz ve bütün ilçelerden inşallah kaymakamlıklarımız aracılığıyla buraya taşıma yapacağız. Belediye olarak ulaşım desteği sağlayacağız. Ayrıca büyük bir kitleye de biz özellikle öğrencilerimize kuponlarımızı vereceğiz onlar bir kitap da olsa kupon karşılığında hediye almış olacaklar. Dolayısıyla büyük bir katılım büyük bir coşkuyla 10. Çorum Kitap Kültür günlerini kutlayacağız buradan ben bütün hemşerilerimizi kitap şölenine bu okuma şölenine bu akademik şölene bu yazar buluşmalarına bekliyoruz” diye ifade etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi'nin hemen öncesinde karar vermiştik. 2, 3 yıldır bu anı bu buluşmayı öngörüyoruz. İnşallah bu buluşmada kitapla okurun buluştuğu kültür insanlarının bir araya geldiği gençlerle tecrübeli, isimlerin bilgi paylaşımında bulunduğu önemli anlara şahitlik edecek tüm hemşerilerimizi kitap kültür günlerine Çorum TSO Fuar Merkezimize bekliyoruz” diye sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

