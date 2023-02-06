Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Yarı Final Grup Birinciliği 3-5 Şubat tarihleri arasında Aksaray’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı müsabakalarda Çorum’u ise 20’e yakın sporcu temsil etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Çorumlu judoculardan Meltem Boz 63 kiloda, Nazlı Hilal Coşkun ise 52 kiloda birinci olmayı başarırken, Berra Naz Kahya ise 57 kiloda ikinciliği elde etti. 36 kiloda Şevval Deveci, 40 kiloda Asiye Elif Bayat, 44 kiloda Sinem Tümer, 42 kiloda Kağan Türkdoğan, 46 kiloda Eren Tosun, 55 kiloda Metehan Karasu ve 66 kiloda Semih Mete Budak ise üçüncü oldu.

Toplamda 10 madalya alan Çorumlu sporcular 4-5 Mart tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak olan Türkiye finallerinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.



(Rıfat KARA)

