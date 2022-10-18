10. Çorum Kitap Kültür Günleri’nin açılış konuşmasında bölgedeki büyükşehir de dâhil olmak üzere en fazla yayıncının katıldığı fuar olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kitap Kültür Günlerimiz 7’den 70’e her yaştan hemşehrimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kitap kurtlarımız olan öğrencilerimizin okullarından sonra ikinci uğrak yeri oldu. Bu da bizim ne kadar kaliteli ve kapsamlı bir iş yaptığımızı gösteriyor. 100 bin ziyaretçi hedefimizin şimdiden yarısına ulaştık. Hafta sonuna kadar 100 bin hedefimizi de inşallah geçmiş olacağız. Hemşehrilerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

YAZARLAR HER GÜN OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Başkan Aşgın, “80 yayınevi 100 yazar sloganıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz 10. Çorum Kitap Kültür Günlerimizde diğer yayınevlerimizin yazarlarıyla birlikte 100’ü aşkın yazarımız her gün okurlarıyla buluşuyor” dedi.

ÖĞRENCİLERE 30 TL’LİK KİTAP KUPONU

10. Çorum Kitap Kültür Günleri’nde okullardan gelen öğrencilerin istedikleri kitabı alsın diye 30 TL’lik kupon verdiklerini kaydeden Aşgın, “25 bin öğrencimize 30 TL'lik kupanlar veriyoruz. Bunun 5 binini belediye olarak biz karşılıyoruz. Kalanlarını iş adamlarımız, kurumlarımız karşılayacak. 25 bin öğrencimiz geldiği zaman cebinde harçlık var mı, yok mu endişesine kapılmadan kitabını bu şekilde almış olacak.” şeklinde konuştu.

KİTAP KÜLTÜR GÜNLERİNE KATILACAK YAZARLAR

19 Ekim Hakan Kaan İçel, Ali Bilir, Ali Erkan Kavaklı

20 Ekim Ahmet Ümit, Tuncel Altınköprü

21 Ekim Demet Ekmekçioğlu, Fatma Çağdaş Börekçi, Mehtap Altan

22 Ekim Almila Aydın, Özer Şenödeyici, Yusuf Asal, Fatih Duman, Sibel Eraslan

23 Ekim Sin Eren, Sinan Yağmur.

(Haber Merkezi)