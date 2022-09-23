Göreve geldikleri günden beri altyapı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını, şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinin altyapısını yenilediklerini vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, içmesuyu konusunda devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde yapımına başladıkları 10 bin metreküplük temiz içmesuyu deposunun tamamlandığında şehrin tamamının suyu kesilmiş olsa bile diğer depolarla beraber şehre en az 15 saat yetecek su kapasitesine ulaşılacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Gün içerisinde su sarfiyatı pik seviyelere ulaşıyor. Bu durumda Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisin arıtma kapasitesi yeterli gelmiyordu. Böylelikle gece de su arıtılarak gün içerisindeki dalgalanmalara da cevap verilmiş olacak” dedi.

“KENTTE SU DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTACAK”

Yeni yapılan içme suyu deposunun hizmete girmesiyle su depolama kapasitesinin % 30 artacağına dikkat çeken Aşgın, “Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisi gün içerisinde yüksek ihtiyaca cevap verirken zorlanıyordu. Yapılan içme suyu deposuyla arıtma yükü de 24 saat yayılmış olacak. Büyük isale hatlarında meydana gelebilecek arıza durumunda, hemen giderilemeyen ciddi problemler karşısında yeni yaptığımız içme suyu deposuyla şebekeye sürekli olarak su verilecek. Çorum’umuz için hayırlı olsun” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

