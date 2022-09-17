Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cuma namazı öncesi şehitler ile ahirete intikal etmiş Ahi teşkilatı mensupları için mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından ise kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi.

Esnaf Odası Başkanları tarafından Ulu Cami, Huzur Cami, Esnaf evleri Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Hıdırlık Cami ve Abdibey Camisi önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik pilavı, cemaate dağıtıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Hıdırlık Cami önünde kurulan kazanda cemaate pilav ikramında bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, hazırlanan 10 bin kişilik Ahilik pilavını her yıl geleneksel olarak dağıttıklarını söyledi. Ahilik pilavının şet kuşanma merasiminin bir parçası olduğunu dile getiren Gür, "Ahinin gönlü bol, sofrası açık olması lazım. Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cami cemaatine Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

