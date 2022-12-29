Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Doğumdan ölüme kadar mutlu ve üzüntülü günlerinde Çorum halkının yanında olan Çorum Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de “Hoş Geldin Bebek” uygulaması. Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek içerisinde battaniye olan çantalardan hediye ediyor. “Hoş Geldin Bebek” uygulaması çerçevesinde 2019 yılından bu yana 10 bin 308 aile ziyaret edildi.

Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaları önemsediklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönüllere dokunan hizmetlerinden birinin de “Hoş Geldin Bebek” uygulaması olduğunu hatırlattı.

Belediyecilik hizmetlerinin doğumdan ölüme kadar sürdüğünü belirten Başkan Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 10 bin 308 aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ uygulaması çerçevesinde ziyarette bulunduk. Hediyelerimizle ailelerimizin mutluluğuna ortak olduk. Rabbim tüm yavrularımıza hayırlı, uzun ömürler nasip etsin.” dedi.