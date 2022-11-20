Mimar Sinan 5. Cadde'de araç lastiklerinde kesikler olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 10 aracın lastiğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesici aletle zarar verildiğini belirledi.

Araç sahipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kendi imkanlarıyla araçlarının lastiklerini değiştirdi.

Otoparktaki aracının iki lastiği kesilen Kani Bozkurt, bazı araçların dört lastiğinin, bazılarının iki lastiğinin zarar gördüğünü söyledi.

Bozkurt, araç sahipleri olarak olayın aydınlatılmasını istediklerini ifade etti.

Polis, otomobil lastiklerine zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.