ÜNİVERSİTE KENTİ ÇORUM

Çorum’un “büyüme stratejisi” hiç kuşku yok ki, “üniversite kenti” hedefini de içeriyor. “Büyük Çorum” için kent nüfusunu 500 bin, üniversite öğrenci sayısını ise 50 bin olarak öngördüğümüzü, dün “futbolda Süper Lig hedefi”ni anlatırken belirtmiştim.

17 Eylül 2019’da meslek yaşamımda 49 yılı geride bırakıp 50. yılıma gireceğim. Yani, Çorum’un geride kalan yarım yüzyılının gazeteci olarak tanığıyım. Yalnız tanıklık da değil, gerçekleşen pek çok önemli eserin; ekonomik, sosyal, kültürel kazanımın, kamuoyu oluşturma ve fikri takip anlamında naçizane pay sahibiyim. Hitit Üniversitesi’nin de...

1970’lerin ilk yarısında, o zaman tamamı Özel İdare’ye ve Belediye’ye ait olan Şehir İşhanı’na “Çorum İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” kurulması için harcadığımız çabalar gazete arşivlerinde duruyor. 1976 yılında Makina Meslek Yüksekokulu, 1987’de dönemin Çorum Milletvekili Ünal Akkaya’nın çabalarıyla Ondokuzmayıs Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik Fakültesi, sonraki yıllarda Gazi Üniversitesi’ne bağlı diğer fakülteler ve 2006’da Hitit Üniversitesi…

1992 yılında 22 yeni üniversitenin kuruluşundan önce, Başbakan Süleyman Demirel’e günlerce çağrı yapmıştım, “Baba, Çorumlu üniversitesini istiyor!” diye. Bu 22 üniversite arasında Çorum yer almayınca da “Baba’dan hayır çıkmadı!” manşetiyle Çorum’un sitemini dile getirmiştim.

1995’te, dönemin Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu’nun “Çorum Üniversitesi” teklifi Meclis Genel Kurulu’ndan geri çekildiği zaman da, Hürriyet’te, o zaman Cumhurbaşkanı olan merhum Demirel’le ciddi bir polemik yaşamıştım. Demirel’e karşı 2-1 galip ilan edildiğim TV haberlerinin görüntüsü elimde yok, ama gazete kupürleri duruyor.

Ve üniversitenin adının “Hitit” olması için verdiğim mücadele, gazete arşivlerinin ötesinde hemşehrilerimin belleklerinden de henüz silinmiş değildir. Demem o ki, Çorum’a üniversite kazandırma çabalarının hep içinde oldum. Şimdi de üniversiteyi geliştirme, büyütme, güçlendirme çabalarının içindeyim.

Rektörlük dönemi sona eren değerli kardeşim Prof.Dr. Reha Metin Alkan’a, gerek fiziki, gerekse akademik bakımdan Hitit Üniversitesi’ni ulaştırdığı üst seviye nedeniyle, Çorum adına teşekkür ediyorum. Yeni Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’e ise başarı dileklerimi sunuyorum.

Ve Sayın Rektör’e, Çorum’un Hitit Üniversitesi ile ilgili beklentilerini, görevinin hemen ilk gününde satır başlarıyla aktarmak istiyorum: 2023’e kadar 50 bin öğrenci…Sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan teknik elemanları yetiştirmek üzere “istihdam garantili” çok farklı branşlarda meslek yüksekokulları…Fakülte olarak ise, mutlaka ama mutlaka günümüzün “geçer akçe” bilim dallarında fakülteler…