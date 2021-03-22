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Yakınlarına “Ben gidiyorum” dedi, cansız bedenine ulaşıldı

45 yaşındaki Abdurrahman Yıldız'ın Kızılırmakta cansız bedenine ulaşıldı. İddialara göre olay Uğurludağ  İlçesi'nde meydana geldi. Yıldız’dan bir süre haber alamayan yakınları jandarmaya bildirdi.

Uğurludağ 22.03.2021, 21:51 22.03.2021, 22:20
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Yakınlarına “Ben gidiyorum” dedi, cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler Yıldız’ı ararken acı haber geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından Abdurrahman Yıldız’ın cesedi sudan çıkardı. Her ihtimale karşı  olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekipler yaptıkları kontrolde şahsın  öldüğünü belirledi.  
Abdurrahman Yıldız'ın Cenazesi Uğurludağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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