Yakınlarına “Ben gidiyorum” dedi, cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler Yıldız’ı ararken acı haber geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından Abdurrahman Yıldız’ın cesedi sudan çıkardı. Her ihtimale karşı olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekipler yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.

Abdurrahman Yıldız'ın Cenazesi Uğurludağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.