Uğurludağlı öğrenciler Ortaköy’ü gezdi
Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ortaköy ilçesine ziyarette bulunarak ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.
Uğurludağ 09.07.2021, 20:33
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Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında telafi eğitimi programı uygulaması dahilinde Ortaköy’de bulunan Şapinuva ören yeri ve İncesu Kanyonu’nu gezdi.
Ziyaretçilerini bir süre Ortaköy Belediye Başkanlığı’nda misafir eden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçe hakkında genel bilgiler vererek kendilerine çeşitli hediyeler verdi. (Haber Merkezi)
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