Uğurludağlı öğrenciler, Çorum’u tanıdı

Belediye Başkanı Remzi Torun’un göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim ve gelişim yaşayan Uğurludağ’da birçok alanda yenilikler hayata geçirildi. Uğurludağ Belediyesi, temel hizmetlerinin yanısıra sosyal ve kültürel konularda da ilçe halkına hizmetler sunuyor.

İlçede bulunan çocukları da unutmayan Uğurludağ Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlayacak projeler yapıyor.

Son olarak Yaz Kur’an Kursu’nda öğrenim gören 65 öğrenci için Çorum gezisi düzenlendi. Öğrencileri Belediye binası önünden uğurlayan Başkan Remzi Torun, minik yürekleri sevindirdi.

İlçe Müftülüğü ile organize bir şekilde düzenlenen geziye 65 öğrenci katıldı. Belediye imkânlarıyla sağlanan araçlarla Çorum’a gelen öğrenciler, önce sinema filmi izledi, ardından cami, şehitlik ve türbe ziyaretlerinde bulundu.

Öğrenciler, dolu dolu bir gün geçirdikten sonra Uğurludağ’a dönerken, kendilerine bu imkânı sağlayan başta Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)