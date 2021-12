Uğurludağ’ı geliştirmek için gereken çalışmalar yapılıyor”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan önceki gün Çorum’un Uğurludağ İlçe Belediye Başkanı Remzi Torun ve AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday’ı makamında ağırladı.

Uğurludağ İlçe Belediye Başkanı Torun ve AK Parti İlçe Başkanı Kiday İlçe halkının istek ve taleplerini Milletvekili Ceylan’a iletti. Belediye Başkanı Remzi Torun belediye faaliyetleri hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgi vererek, projelerini anlattı. Karşılıklı fikir alışverişinin bulunulduğu ziyarette Belediye Başkanı Torun kendisine her zaman destek veren Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

Ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Milletvekili Ceylan, ilçeye yapılacak yatırım ve projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi. Bu zamana kadar Uğurludağ halkına en güzel hizmetleri sunmaya çalıştıklarını belirten Milletvekili Ceylan, Belediye Başkanı Torun ile İlçe halkının yaşam kalitesini artırmak adına her türlü çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Milletvekili Ceylan, Başkan Torun’a her zaman yanlarında olduğunu belirterek Uğurludağ’ın gelişmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

