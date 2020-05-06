Uğurludağ’da TOKİ konut kurası çekildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ertelenen TOKİ kura çekilişleri 28 Nisan 2020 günü yeniden başlarken, Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ndeki 150 konutun kurası da bugün gerçekleştirildi. TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura töreni ile hak sahipleri belirlenmiş oldu.

TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından internet sitesinden yapılan kura çekimlerine yarın saat 10.00’da Oğuzlar’da bulunan 100 konutun kurası ile devam edilecek. Çorum merkezde 250 konutun kurasının ise 08 Haziran günü saat 14.00’de internetten canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

(Haber Merkezi)