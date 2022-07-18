Uğurludağ’da tekstil atölyesi açıldı

Aslen Uğurludağlı olan ve İstanbul’da İpekbir Özel Güvenlik Grup 19 Danışmanlık ve İpek Tem Temizlik Hizmetleri şirketlerinin sahibi Zeki İpek tarafından ilçeye tekstil atölyesi açıldı.

Geçen dönem Uğurludağ MHP Belediye Başkan Adayı da olan Zeki İpek, “Doğup büyüdüğüm memleketim Uğurludağ’a Erzeme Tekstil Atölyesi adıyla İlçedeki işsizliği bir nebzede olsa gidermek adına tekstil atölyesini hizmete açmış bulunmaktayız. Amacımız ülkemizin zor günler geçirdiği bu dönemde bizlerde işsizliğe bir nebzede olsa işsizliği gidermek adına Erzeme Tekstil Atölyesini halkımızın hizmetine açmış bulunmaktayız. Tüm hakkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

