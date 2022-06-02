Uğurludağ’da “gelecek gençlerde” projesi
Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Uğurludağ Atatürk İlkokulu tarafından birlikte yürütülen 12. sınıf öğrencilerine yönelik “gelecek gençlerde” projesi kapsamında öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarını arttırmak için kariyer günleri, üniversite gezisi ve barbekü etkinliği düzenlendi.
Kariyer günleri kapsamında Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ İlçe Emniyet Amiri V. İsmail Kızıltan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanı Tğm. Hakan Kara, Uğurludağ Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Arif Emre Yazıcılar ve Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü Profesörü Dr. Naki Çolak öğrencilere başarı hikâyeleri paylaşıp onlardan gelen soruları cevaplandırdı.
Öte yandan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'un katkılarıyla ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi öğretmeni Filiz Obuz koordinatörlüğünde Hitit Üniversitesi gezisi düzenlendi.
Gezi sırasında öğrenciler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi’ni ve bu bölümlerin atölye ve laboratuvarları yakından tanıma fırsatı yakaladı.
(Taner ŞİMŞEK)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31