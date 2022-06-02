Uğurludağ’da “gelecek gençlerde” projesi

Kariyer günleri kapsamında Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ İlçe Emniyet Amiri V. İsmail Kızıltan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanı Tğm. Hakan Kara, Uğurludağ Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Arif Emre Yazıcılar ve Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü Profesörü Dr. Naki Çolak öğrencilere başarı hikâyeleri paylaşıp onlardan gelen soruları cevaplandırdı.

Öte yandan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'un katkılarıyla ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi öğretmeni Filiz Obuz koordinatörlüğünde Hitit Üniversitesi gezisi düzenlendi.

Gezi sırasında öğrenciler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi’ni ve bu bölümlerin atölye ve laboratuvarları yakından tanıma fırsatı yakaladı.

(Taner ŞİMŞEK)

