Uğurludağ’da esnaf ziyareti

İlçe yönetimi ve kadın kolları ile buluşan İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, yerel sorunları yerinde incelerken, parti çalışmalarını da değerlendirdi. Sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu ve parti yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Tahtasız, Kadın Kolları’nın yaptığı ve yapacağı çalışmaları değerlendirdi.

Esnafı da ziyaret eden Tahtasız, karşılaştığı çiftçilerin ve vatandaşların sorunları hakkında bilgi aldı.



Tahtasız’a ilçe ziyaretleri sırasında; İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve Kadın Kolları yöneticileri de eşlik etti.

“ÇİFTÇİ DERT KÜPÜ”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Uğurludağ İlçesi’nde esnafın, çiftçinin ve halkın sorunlarını dinledi.

Binlerce çiftçinin ortak sorununu Arap Hasan Temur’un dile getirdiğini belirten Tahtasız, “Uğurludağ Ambarcı Köyünden Arap Hasan Temur’un anlattıkları, tüm çiftçilerimizin sorununu özetler niteliğinde. Temur, mazot, gübre, ilaç, tohum gibi tarımsal girdi maliyetlerinin yüksekliğinden, ürünlerin ise para etmemesinden ve desteklerin yetersizliğinden yakındı” dedi.

(Haber Merkezi)

