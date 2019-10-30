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Uğurludağ’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Uğurludağ’da gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Kaymakam Ertuğrul Aslan’ın makamında tebrikleri kabulü ile başlayan kutlamalar, Uğurludağ İlçe Stadı’nda gerçekleştirilen törenle devam etti. Kaymakam Ertuğrul Aslan’ın, Belediye Başkanı Remzi Torun ile birlikte öğrencilerin ve halkın bayramını kutladığı programda Kaymakam Ertuğrul Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptıktan sonra, kutlama etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu. Farklı dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verilerek tören geçişi ile program son buldu.(Haber Merkezi)

Uğurludağ’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Uğurludağ’da gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Kaymakam Ertuğrul Aslan’ın makamında tebrikleri kabulü ile başlayan kutlamalar, Uğurludağ İlçe Stadı’nda gerçekleştirilen törenle devam etti. Kaymakam Ertuğrul Aslan’ın, Belediye Başkanı Remzi Torun ile birlikte öğrencilerin ve halkın bayramını kutladığı programda Kaymakam Ertuğrul Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptıktan sonra, kutlama etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu. Farklı dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verilerek tören geçişi ile program son buldu.(Haber Merkezi)

30 Ekim 2019 Çarşamba 23:57
Uğurludağ’da Cumhuriyet Bayramı kutlaması
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