“Uğurludağ’a 5 yılda 100 milyonluk yatırım yapıldı”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Uğurludağ İlçesi’ne son 5 yıl içerisinde 100 milyonu bulan yatırım yapıldığını açıkladı.

İlçe ziyaretleri kapsamında Uğurludağ’a giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilçe meydanında Belediye Başkanı Remzi Torun, İlçe Başkanı Ömer Kiday, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Uyar’ın yanısıra kalabalık partili ve vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Ceylan, ilk olarak esnaf ziyaretinde bulundu.

İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Meral Göz, Yılmaz Peker, Ahmet Danlı, Ertan Doyran, Mücahit Keskinel, Adife Kanar, Muhammet Durak Çelik, Bünyamin Aydemir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerin ardından İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Ceylan, partililere seslendi.

Uğurludağ İlçesi’ne yapılan yatırımlardan bahseden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilçenin çehresini değiştiren projelere imza atıldığını anlattı. Bunların başında da TOKİ ile sağlanan işbirliği neticesinde yapılan hizmetlerin geldiğini söyleyen Ceylan, TOKİ’nin ilk etapta 102 konut ve 5 işyerinin 12 milyon TL ile ilçeye kazandırdığını hatırlatarak, TOKİ’nin kentsel dönüş ile 24 konut ve 13 işyeri ve 1 saat kulesini de 6 milyon 800 bin TL maliyetle yaptığını anlattı.

Gençlerin sağlık bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla 1 milyon 500 bin TL harcayarak sentetik çim saha, istinat duvarı ve çevre düzenlemesinin yapıldığını belirten Milletvekili Ceylan, 700 bin TL’ye kapalı halı sahanın da ilçeye kazandırıldığını ifade etti.

Ceylan, Belediye Başkanı Remzi Torun ve ilçe teşkilatının uyumlu çalışmaları neticesinde Güneş Enerji Santrali, ilkokul binası ve çevre düzenlemesi, Mert Tepesi sosyal tesisleri ve mesire alanı, elektrik hatlarının yer altına alınması, mezarlık alanının kamulaştırılması, öğrenci yurdu ve çok amaçlı spor sahalı, kapalı halk pazarı gibi önemli yatırımların Uğurludağ’a yapıldığını vurguladı.

Beyoğlu yaylası mesire alanı yolu iyileştirmesi için 650 bin TL, çevre düzenlemesi için 200 bin TL, içme suyu hattı için 300 bin TL harcandığını vurgulayan Ceylan, Hükümet Konağı binası restorasyonuna 650 bin, Belediye binasının restorasyonuna 450 bin TL ödenek sağlandığını kaydetti. İlçe şebeke suyu deposunun 450 bin TL harcanarak yapıldığını, mahalle çeşmelerinin yenilenmesine de 500 bin TL harcandığını dile getiren Ceylan, Tahıl Pazarı inşası ve çevre düzenlemesinin 550 bin TL’ye yapıldığını Gölcük Göledi projesinin ihalesini de 1 milyon 250 bin TL’ye hazırlandığını açıkladı.

Ceylan, Uğurludağ’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getiren tüm bu hizmetler ve yatırımlar için 38 milyon 685 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.

Uğurludağ’da devam eden projelerin toplam bedelinin 41 milyon 800 bin TL olduğunu söyleyen Ceylan, yapımı devam eden 158 konut ve 3 adet işyerinden oluşan TOKİ sosyal konut projesinin 33 milyona mal olacağını vurguladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 4 milyon 500 bin, Çorum yolu kumçelteği mevkiindeki köprünün 2 milyon 500 bin, Sungurlu yolundaki yapılan köprünün 1 milyon 800 bin TL bedelle inşa edildiğini kaydetti.

Ceylan, yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali, Gölcük Göletinin yapımı, Beyoğlu Yaylası Mesire Alanı ve Bungalov Evleri ile Doğalgaz konusunda da gereken desteğin sağlanacağını dile getirdi. (Haber Merkezi)