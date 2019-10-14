"Uğurludağ için gece gündüz çalışıyoruz"

Hibe desteği için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a, Erol Kavuncu'ya, Oğuzhan Kaya'ya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya, Milletvekillerine, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Torun, Uğurludağ'ın gelişmesi ve kalkınması için AK Parti siyasetçileri olarak canla başla çalıştıklarını söyledi. Torun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yol hayattır, yol medeniyettir diyerek bizlerde Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Karakısık, Üçdam, Yarımca, Ambarcı, Yeniyapan, Resuloğlu, Küçükerikli, Büyükerikli, Karaevliya, Dutpınar Belkavak Karakısık ve Sağpazar köylerinin 30 km’lik grup yolu ve Uğurludağ- Ankara Yolu’nun tamamlanması için 2 Milyon TL. Çöp konteyneri alınması için ise 1 Milyon TL hibe desteği alınmıştır. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kısa sürede ilçede gözle görülür değişikliklere imza attıklarını anlatan Torun, "Bizler ayrım göstermeden, vatandaşlarımız için gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü halkımız bizim baştacımızdır" dedi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Torun, “Uğurludağ'da yaşayan vatandaşların çoğunun verilen hizmetten memnun olduğunu kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Uğurludağ'ın kalkınarak değişmesini ve gelişmesini kendilerine hedef seçtiklerini belirten Torun, "Bu hedef doğrultusunda ekiplerimiz tüm alanlarda olduğu gibi ilçemizin alt yapı, üst yapı ve ulaşım konularında da hazırladığımız projeler doğrultusunda gecesini gündüzüne katarak, halkın mutluluğu için önemli işler yapmaktadır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)