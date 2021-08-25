“Uğurludağ Emniyet Müdürlüğü yeni binası Eylül’de açılacak”

Uğurludağ İlçesi’ne yapımı son aşamaya gelen yeni Emniyet Müdürlüğü binasının Eylül ayı sonunda hizmete açılacağı bildirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Uğurludağ ziyareti sırasında inşaatı devam eden yatırımları da yerinde inceledi. Ceylan’ın incelediği yatırımlardan biri de yapımında son aşamaya gelinen Emniyet Müdürlüğü binası oldu.

Ceylan, binanın son durumu hakkında Kaymakam Muhammet Çiftçi’den bilgiler aldı. Belediye Başkanı Remzi Torun, İlçe Başkanı Ömer Kiday ile İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Meral Göz, Yılmaz Peker, Ahmet Danlı, Ertan Doyran, Mücahit Keskinel, Adife Kanar, Muhammet Durak Çelik, Bünyamin Aydemir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın da yer aldığı incelemeler sırasında açıklama yapan Milletvekili Ceylan, Uğurludağ İlçesi için önemli olan yatırımlardan birinin de emniyet müdürlüğünün yeni binaya kavuşturulması olduğunu dile getirdi.

4 milyon 500 bin TL’ye mal olan yeni emniyet müdürlüğü binasının 30 Eylül tarihinde bitirilerek halkın hizmetine sunulacağını söyleyen Ceylan, yeni binayla birlikte emniyet mensuplarının daha ferah bir çalışma ortamına kavuşacağını ifade etti.

Ceylan, yapılan yatırımların sağlanması noktasında büyük paya sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ve emeği geçenlere de teşekkür etti. (Haber Merkezi)