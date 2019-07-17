Traktör devrildi

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Uğurludağ’a bağlı Belkavak Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki D.A. isimli şahıs traktörü ile belirtilen mevkide hareket halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek traktörün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü D.A. hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı Uğurludağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)