“Torun, Uğurludağ’ın çehresini değiştirdi”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’un AK belediyeciliğin güzel örneklerini Uğurludağ İlçesi’nde gösterdiğini belirterek, Torun ile birlikte Uğurludağ’ın adeta çehresinin değiştiğini söyledi.

İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Meral Göz, Yılmaz Peker, Ahmet Danlı, Ertan Doyran, Mücahit Keskinel, Adife Kanar, Muhammet Durak Çelik, Bünyamin Aydemir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Ziraat odası Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte Uğurludağ’a giden Milletvekili Ceylan, belediye başkanı Remzi Torun’u da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Torun, bugüne kadar ilçeye yapılan yatırımlar ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bir brifing verdi.

Seçim döneminde ilçe halkına verdikleri vaatlerin büyük bir bölümünü daha 2.5 yıl geçmiş olmasına rağmen yerine getirdiklerini anlatan Torun, Uğurludağ ekonomisine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak iki önemli projeden de bahsetti. Bunlardan birinin Beyoğlu Yaylası Mesire Alanı Bungalov Evleri, diğerinin ise ilçe merkezine yakın bölgede inşaat etmeyi planladıkları bitişik dört daireli dubleks, bahçeli evler olduğunu belirten Torun, bu projeler için Milletvekili Ceylan’dan destek istedi.

Belediye Başkanı Remzi Torun’u yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Remzi Torun’un Uğurludağ sevdalısı bir kişi olduğunu, göreve seçildiği günden itibaren Uğurludağ’ın her semtinin hizmete kavuşturduğunu kaydetti. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Remzi Torun’un gerek yerelde kendi imkanlarıyla verdiği hizmetler, gerekse de kendileri ile sağladığı uyumlu çalışmalar neticesinde çok önemli yatırımların ilçeye kazandırılmasını sağladığını vurguladı. Remzi Torun’un başarılı çalışmaları ve önemli projelerin hayata geçirilmesindeki gösterdiği gayretler sayesinde Uğurludağ’ın adeta çehresinin değiştiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde Uğurludağ’a sağlanan yatırımların da azımsanmayacak boyutlarda olduğunu dile getirerek, “AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini dile getirdi. (Haber Merkezi)