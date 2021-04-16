TOKİ Uğurludağ’da 158 konut ve 3 işyeri yapacak

Çorum'un Uğurludağ Belediyesi Başkanı Remzi Torun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçeye 158 konut ve 3 işyerinin yapılacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 158 konut ve 3 işyeri yapacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Uğurludağ Belediyesi Başkanı Remzi Torun, “Uğurludağ büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Sizler için gece gündüz demeden çalıştığımız İlçemizde bir proje daha hayata geçiyor. Siz İstediniz, Biz söz verdik ve yapıyoruz. Toplu Konut İdaresi tarafından ihale edilen ve inşasına başlanan 158 konut ve 3 iş yeri projesi İlçemize ve tüm Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

