“Tımarlı suyundan Uğurludağ’ın köylerinin tamamı yararlanmalı”

İlçede kurulan sebze-meyve pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Tahtasız, esnaf ziyaretlerinde de bulunarak sorun ve talepler konusunda istişareler yaptı.

Uğurludağ Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek Oda Başkanı Davut Saygı ile görüşen Tahtasız, ilçenin en büyük gelir kaynağı olan tarımsal faaliyetlere önem verilmesi ve ürün çeşitliliğine gidilmesi gerektiğinin altını çizerek, Tımarlı projesinden Uğurludağ’ın tüm köylerinin yararlanması için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Tahtasız, Tımarlı projesi tamamlandığında Uğurludağ’a bağlı ırmak kenarında bulunan 4 köyün yararlanabileceğini hatırlatarak, sulama projesinin tüm köyleri kapsamasını ve daha geniş arazi sulanmasını istediklerini bildirdi.

Tahtasız, “Uğurludağ ilçesi ve köylerinin tarımsal sulamaya ihtiyacı var. Uğurludağ merkezi Kızılırmak nehrine 25 km uzaklıkta olmasına rağmen tarımsal sulamadan çok az istifade etmekte. ‘Kızılırmak akıyor, Uğurludağlı bakıyor’ sözü tarihe karışmayı ve bölgenin verimli toprakları suyla buluşturulmalıdır.

Kızılırmak üzerinden yapılan Bayat İlçesi Tımarlı sulama projesinden Uğurludağ köylerinin ırmak kenarına yakın çok az arazisi sulanabilecek. Ambarcı, Yeniyapan, Belkavak, Tutpınar, Küçük Erikli, Gökçeağaç, Boztepe, Kızağıllı, Çeltek köyleri tarımsal sulama için proje istiyor.

Tarım dışında geliri olmayan köyler, yıllardır büyük şehirlere göç vermekte ve ilçe nüfusu sürekli azalmaktadır. Eğitim politikalarının yanlışlığı neticesinde köylerden 25 - 30 km taşımalı sisteme geçilmesi köylerden göçü hızlandırmıştır.

Ayrıca 25 yıl önce sağlık ocağı ve doktor olan köyler sağlık ocaklarının kapanması ile iğne yaptırmak için dahi Uğurludağ merkeze 25 - 30 km yol katetmek zorunda kalıyor.

Sağlık ocaklarının tekrar açılarak köylerin mağduriyeti giderilmelidir” şeklinde konuştu.

Tahtasız’a Uğurludağ ziyareti sırasında CHP İlçe Başkanı Hünkar Akburu, parti yöneticilerinden; Osman Soylu, Burhan Erdem, Ali Bükücü ve Kemal Börekçi de eşlik etti.

(Haber Merkezi)