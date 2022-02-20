Susuz kalan Eskiçeltek köyü yetkililerden yardım istedi

Susuzluk nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mağdur olduklarını anlatan köy sakinleri içme suyu ihtiyacını çoğu zaman el arabalarına yükledikleri bidonlarla evlerine su taşıyarak sağlamaya çalışıyor. 10 gündür bir damla suları dahi olmadığına dikkat çeken köy kadınları, hayvanlarına su taşımaktan yorulduklarını, sürekli banyo yapamadıklarını ve çamaşır yıkayamadıkları için yetkililerden yardım istedi.

Arabası ve gücü yerinde olanların suyu taşıma ile getirdiklerini ifade eden köy halkı, yaşlı olanların kar suyunu eriterek, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söylediler. Geçimlerini hayvancılık yaparak sürdüren Eskiçeltek Köyü’nde hayvanlar susuzluklarını kar yiyerek gideriyorlar.

Yetkililerden çözüm bekleyen köylüler ise, “2022 yılında olmamıza rağmen köyümüz susuz kaldı. Bidonlarla yollara düşüyoruz. Elimizde bidonla su getiriyoruz. Devlet büyüklerimiz yıllar önce susuz yolsuz köy kalmayacak diyordu. Yetkililer gelsin şu rezilliğimizi görsün” şeklinde konuştular.

(Haber Merkezi)

