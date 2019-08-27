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Sürücü uyudu, araç devrildi

Çorum’da şoförü uyuyan otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücü uyudu, araç devrildi

Çorum’da şoförü uyuyan otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2019 Salı 23:53
Sürücü uyudu, araç devrildi

Kaza önceki gün sabah saatlerinde Çorum’un Uğurludağ İlçesi Yarımca Köyü civarında meydana geldi. Yarımca Köyü’nden Belkavak Köyü’ne seyir halinde bulunan 38 yaşındaki H.K. sevk ve idaresindeki araç şoförün uykusuz olması nedeniyle yoldan çıkarak sağ tarafında bulunan tarlaya devrilmesi sonucu kaza yaptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki B.K. ve 21 yaşındaki A.B. hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar burada yapılan tedavilerinin ardından ileri tetkik için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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