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Şerafettin Küçük hayatını kaybetti
Uğurludağ 22.12.2021, 23:44
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Çorumlu eski güreşçilerden Halis Küçük’ün ağabeyi Şerafettin Küçük, hayatını kaybetti.
Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Kırköy nüfusuna kayıtıl olan eski güreşçi Biçerdöver esnaflarından Halis Küçük’ün ağabeyi, Mustafa Küçük’ün oğlu Şerafettin Küçük’ün cenazesi doğum yerine olan Kırkköy’de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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