Şehidin emanetlerine vefa

2016 yılında Şırnak’ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 38 yaşındaki Uzman Çavuş Sami Saygı, memleketi Uğurludağ İlçesi'nde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

Çorum’un Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun da bulduğu her fırsatta Şehit Uzman Sami Saygı’nın ailesinin yüreğinde hiç dinmeyen evlat acısını paylaşıyor.

Şehit Babası Bekir Saygı ile sürekli diyalog halinde olan Başkan Torun, Saygı ailesini de sık sık ziyaret ediyor. Torun, şehidimizin anne ve babası ile bugün bir kez daha birararaya geldi.

Saygı ailesini şehidimizin geride bıraktığı bir emanet olarak gören remzi Torun, bugün de aileyi evinde ziyaret ederek hem hal-hatır sordu, hem de hayır duasını aldı.

Başkan Remzi Torun, “Şırnak Şehidimiz Sami Saygı’nın kıymetli Anne ve Babasını evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Vatanımız için canlarını feda eden tüm Şehitlerimize Allah(c.c)’tan rahmet; Ailelerine hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Saygı ailesi de Başkan Torun’un sürekli acılarını paylaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)