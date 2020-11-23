Remzi Torun sağlığına kavuştu

Koronavirüs salgınına yakalanan ve İskilip’te tedavi altına alınan Torun, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Dün sabah itibariyle de görevine başlayan başarılı başkan Torun, bir mesaj yayınlayarak, tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Torun mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sizlerin duası; sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Allah(c.c)’ ın takdiri ile bugün görevime başladım. Bizlere, görevimize başlamanın mutluluğunu yaşatan Rabbime hamd-ü senalar olsun. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlığımız için büyük bir özveriyle emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Tedavi sürecim boyunca, rahatsızlığımdan kaynaklı olarak telefonlarını açamadığım; dönüş yapamadığım herkesin affına sığınıyorum. Bu süreçte sağlık durumumu yakından takip eden başta Vali Mustafa Çiftçi olmak üzere tüm ilgililere ve hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza “Şafi” ismi hürmetine şifalar versin. Lütfen bu hastalığı hafife almayalım; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Unutmayın ki koronavirus alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.”

(Haber Merkezi)