Remzi Torun ameliyat oldu

Bir süredir göbek fıtığı rahatsızlığı bulunan Belediye Başkanı Remzi Torun, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı. Remzi Torun’un ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

Bir süre hastanede müşahede altında tutulacak olan Remzi Torun’u AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Başkanvekili Murat Günay ve İl Başkan Yardımcısı Mahmut Sayın’ın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Başkanı Ahlatcı’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)

