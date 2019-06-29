"Onlarında en az insanlar kadar yaşamaya hakları var"

İlçeye bağlı Ambarcı köyünde elektrik direğindeki yuvasına girerken ayaklarının tellere takılması sonucu leylek yavrusunu mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, itafiye aracının merdiveniyle ulaştıkları leyleği alıp direkten indirdi. Görevliler, bir süre besledikleri leyleği, daha sonra doğal yaşamına bıraktı.

YEDAŞ görevlisi Murat Yıldırım yaptığı açıklamada “ Uzun bir süredir yavru leyleğin yuvasında asılı kaldığı bilgisi bize köy muhtarı Mustafa Ateş tarafından iletildi. Osman Aydın ve Emrah Başıbüyük ile Belediye çalışanı Nuh Giday ile birlikte ekip kurup hemen harekete geçtik. Çünkü, hava çok sıcaktı. Bölgeye ulaştığımızda leylek yorgun ve bitkin gözüküyordu. Onu kurtardıktan sonra su ve yiyecek verdik. Sonrada doğal hayatına bıraktık. Bunları bir marifetmiş gibi anlatmıyorum. En az onlarında insanlar kadar yaşamaya hakları vardır. “ dedi.