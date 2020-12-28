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Öldürülen muhtarın katil zanlısı yakalandı

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde geçen yıl Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay’ı (63),evinin avlusunda tabancayla vurulup öldürdükten sonra kaçan Ü.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Uğurludağ 28.12.2020, 11:25
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Öldürülen muhtarın katil zanlısı yakalandı

Olay, 31 Mayıs 2019’da ilçenin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay, teravih namazı sonrası evine gitmek üzere camiden çıktı. Evinin avlusuna gelen Akay'a iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Akay, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen jandarma, yaptıkları incelemede Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet soruşturması kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurup, tüm ipuçlarını değerlendirildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu olayın şüphelisi olarak aranan Ü.A., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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