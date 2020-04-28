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Muhtarlardan Başkan Torun’a su teşekkürü

Uğurludağ İlçesi Köy Muhtarları Dernek Başkanı Ertekin Denden kangren haline gelen içme suyu sorununun kökten çözülmesi ve verilen tüm hizmetler için İlçe Belediye Başkanı Remzi Torun’a teşekkür etti.

28 Nisan 2020 Salı 22:57
Muhtarlardan Başkan Torun’a su teşekkürü

54 köy muhtarı adına Başkan Torun’a teşekkür eden Ertekin Denden, “Köylerimizde özellikle yaz aylarında yıllarca içme suyu sıkıntısı çektik. Bu sorunumuzu kısa sürede değerlendirerek, çözüm noktasında göstermiş olduğu gayretlerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Köylerimizde artık su sorunu yaşamayacağız” dedi.

Su sorununun çözülmesinde Başkan Torun’un büyük gayret gösterdiğine değinen Denden, “ Muhtarlar olarak biz buna şahidiz. Başkanımız köylerimizi ziyaret ederek, bizlerin ve vatandaşların sorunlarını dinliyor ve ivedi bir şekilde çözüm üreterek, bütün sıkıntılarımızı gideriyor. Bizlerde bundan duyduğumuz memnuniyet karşısında daha özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Denden, “Başkanımız Torun’un köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yaptığı çalışmaları köylerdeki halkımız tarafından büyük beğeni kazanıyor. Yapılan hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz. Su sorunun çözümünde katkı sağlayan Başta Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan’a Oğuzhan Kaya’ya, Erol Kavuncu’ya, İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya teker teker tüm muhtarlar adına teşekkür ediyorum. ” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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