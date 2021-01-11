Muhtar cinayetinde torundan açıklama: “Dedem suçsuz”

Bilindiği üzere 31 Mayıs 2019 tarihinde Uğurludağ ilçesi Büyükerikli köyünde yaşanan olayda muhtar Nurettin Akay öldürülmüştü. Faili meçhul cinayet ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir tutuklandı. Uğurludağ’da tutuklanan Ü.A. isimli şahsın torunu Burak Arık, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Arık, dedesinin olayla alakası olmadığını söyledi.

Olay esnasında dedesinin kendi evinde olduğunu ve olay yaşandıktan sonra olay yerine çağırıldığı ifade eden Burak Arık, dedesinin sadece şüpheden olayı tutuklandığını ileri sürdü. Avukatlarının olayı araştırdığını ve henüz bir dava açılmadığını belirten Burak Arık, “zanlı yakalandı” iddiasıyla çıkan haberlerin dedesi Ü.A’yı toplumda suçlu algısı yarattığını, bunun da ailelerini derinden üzdüğünü kaydetti.

Biran önce adaletin yerini bulmasını istediklerini anlatan Arık, olayın biran önce aydınlatılmasını ve gerçek suçlunun bulunarak cezasını çekmesini, suçsuz olduğuna inandıkları dedelerinin de serbest kalmasını talep ettiklerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)