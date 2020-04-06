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Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri yaralılarla birlikte kavgaya karışan 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti. 

Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri yaralılarla birlikte kavgaya karışan 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti. 

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:44
Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

Olay, dün öğlen saatlerinde Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde meydana geldi. Kaya ve Erbay aileleri arasında merada hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup sopalarla birbirine saldırdı. Grup arasında bazıları tüfekle ateş açtı. Çıkan kavgada saçmaların isabet etmesi ve darp edilenlerle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılan, yaralılar tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan aralarında muhtarında  yer aldığı 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

(Yusuf ÇINAR)

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