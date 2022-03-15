Karapıçak, halkı dinledi

Karapıçak’a Uğurludağ ziyaretinde Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. İlk olarak MHP İlçe yönetimi ile bir toplantı yapan Agah Karapıçak, ilçe teşkilatının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Uğurludağ İlçesi’nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelinerek, gündemdeki konulara dair sohbetler gerçekleştirildi. Çay eşliğinde Uğurludağlı vatandaşlarla hoş bir sohbet gerçekleştiren Agah Karapıçak, kendisine gösterilen ilgi için vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlar MHP’li yöneticilere büyük ilgi göstererek, dilek ve temennilerini Karapıçak’a iletti. Uğurludağ’da sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Karapıçak, Uğurludağ Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Davut Saygı ile ilçe tarımı hakkında istişarelerde bulundu.

(Haber Merkezi)

