Genç kadın kansere yenildi

Çorum’un Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Nuray Ece Bal yakalandığı kansere yenik düşerek 38 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara’da 2 yıldır kanser tedavisi gören Nuray Ece Bal, önceki gün tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi Çorum’un Uğurludağ ilçesinde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

