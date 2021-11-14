Genç anne amansız hastalığa yenildi
Uğurludağ 14.11.2021, 16:39
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Çorum’da bir çocuk annesi genç kadın, kansere yenik düştü.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde yaşayan genç anne Çiğdem Alpay bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 41 yaşındaki Çiğdem Alpay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi önceki gün sevenleri tarafından Uğurludağ mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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