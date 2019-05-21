Elektrik direğine çarptı

Alınan bilgiye göre kaza Uğurludağ İlçesi’nde yaşandı. Tutpınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, A.K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile ilgili araçta bulunan D.K. ve Z.K. isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü A.K., hayati tehlikesinin bulunması üzerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)