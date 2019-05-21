Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86771
ALTIN
247.246
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6598
EURO
6.7137

Elektrik direğine çarptı

Çorum’da bir otomobil sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi.

Elektrik direğine çarptı

Çorum’da bir otomobil sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi.

21 Mayıs 2019 Salı 01:02
Elektrik direğine çarptı

Alınan bilgiye göre kaza Uğurludağ İlçesi’nde yaşandı. Tutpınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, A.K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile ilgili araçta bulunan D.K. ve Z.K. isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü A.K., hayati tehlikesinin bulunması üzerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Oyuncak Şenliği’nin bu yılki adresi Uğurludağ
Oyuncak Şenliği’nin bu yılki adresi Uğurludağ
Uğurludağ’da ikinci Remzi Torun dönemi
Uğurludağ’da ikinci Remzi Torun dönemi
Uğurludağ’da Remzi Torun kazandı
Uğurludağ’da Remzi Torun kazandı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim