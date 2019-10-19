Çorumlu şehit Ahmet Topçu’nun ismi Uğurludağ’da yaşatılacak

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve Belediye Meclis Üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.

Uğurludağ Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Remzi Torun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı’nda, devletin ve kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını vurguladı.

Devletin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Torun, “İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrıcalıklarını bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme günüdür. Çünkü söz konusu olan ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Fedakar Türk askerlerimize başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık eylesin. Rabbim askerimizi tüm kaza ve belalardan korusun” şeklinde konuştu.

Uğurludağ esnafına ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttıklarını belirten Remzi Torun, “Tüm Uğurludağ halkımız ve esnaflarımız ilçemizi bayraklarla donatarak ordumuza ve kahraman Mehmetçiklerimize manevi desteklerini sergilemişlerdir” diye konuştu.

Ayrıca meclis gündeminde ilçede hizmete alınan TOKİ bloklarında bulunan caddeye harekattaki ilk şehidimiz olan Çorumlu hemşehrimiz Ahmet Topcu’nun isminin verilmesi kararı alındı.

(Volkan SINAYUÇ)