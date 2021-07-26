Çorumlu genç korona kurbanı

Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Kızağlı Köyü nüfusuna kayıtlı olan 43 yaşındaki Uğur Ak, yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı. Bir süredir Ankara’da tedavi gören Uğur Ak, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli olan Uğur Ak’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini büyük bir üzüntüye sevk etti. Uğur Ak’ın cenazesi, geçtiğimiz Ankara Ortaköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

