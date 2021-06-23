Çorumlu genç kaza kurbanı

1 hafta önce geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Tunahan Hilmi Demirok, hayata veda etti. Genç yaşta aramızdan ayrılan Tunahan, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Gencin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğurludağ'ın Sazköy köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

