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“Çok ciddi sallandık, şükür can ya da mal kaybımız yok”

Çorum'un Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Uğurludağ 18.11.2020, 18:54
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“Çok ciddi sallandık, şükür can ya da mal kaybımız yok”

Torun, yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün ilçeye 10 kilometre mesafedeki Üçdam köyü olduğunu söyledi.

Saat 02.05'te meydana gelen depremi hissettiklerini belirten Torun, “Hepimizin uyuduğu saatte deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısıyla uykumdan uyandım. Çok ciddi sallandık. Çok şükür can ya da mal kaybımız yok. Vatandaşlarımız deprem nedeniyle paniklemedi” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA)

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