Çiftçi, Uğurludağ’da muhtarlarla buluştu

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve daire amirleri katıldı.

Çiftçi, Uğurludağ’da mahalle ve köy muhtarlarıyla yaptığı istişare toplantısında ilçe ve köylerin sorunları hakkında bilgi alıp çözüm konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Emniyet, güvenlik ve koronavirüs tedbirleri konusunda da görüşülen toplantı öncesi Vali Çiftçi’nin Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan ve Belediye Başkanı Remzi Torun’u makamında ziyaret ederek bilgi aldığı kaydedildi.

(Haber Merkezi)