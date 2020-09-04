Ceylan’dan, Uğurludağ’a müjde

TBMM’nin tatile girmesinin ardından Çorum’a dönen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bir yandan Çorum’un sorunları, talepleri ile ilgili çalışmalar yürütürken, bir yandan da kongre süreciyle ilgili çalışmalarını devam ettiriyor.

Ceylan, son olarak da Uğurludağ İlçesi’nde yapılacak yeni TOKİ konutları ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde görüşmeler yaptı. Ceylan’ın yaptığı girişimler neticesinde ilçenin adeta çehresini değiştirecek ve daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacak yeni projeyle ilgili ihale tarihi belli oldu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Uğurludağ’da inşa edilecek olan 158 adet konut, 1 adet, 3 dükkanlı ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 27 Ekim Salı günü ihalesinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

“Uğurludağ ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun” diyen Milletvekili Ceylan, Uğurludağ’ın kendileri için çok önemli ilçelerden birisi olduğunu dile getirerek, “Uğurludağ, iktidarımız boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizlerin hep yanımızda oldu. Bizler de Uğurludağlıların daha yaşanabilir bir ilçeye kavuşmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Ceylan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz ve devletimiz tüm imkanları ile milletimizin huzurunu refahı artırmak için ülkemizin dört bir yanında hizmet etmeye devam etmektedir. Halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla geleceğimiz nesillerimize daha güzel bir Çorum için Türkiye için milletimizden aldığımız destekle dur durak bilmeden çalışmaya ve 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi. (Haber Merkezi)