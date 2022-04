Ceylan’dan Uğurludağ’a iki müjde birden!

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Uğurludağ’da AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında hem vatandaşlarla hem de teşkilatla bir araya geldi. İftar programına Ceylan’ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Turan, Ali Evlüce, Ertan Doyran, Mustafa Alagöz, Ahmet Danlı, İbrahim Kalelioğlu, Cemal Ersoy, Muhammed Durak Çelik, İlçe Belediye Başkanı Remzi Torun, İlçe Başkanı Ömer Kiday, Uğurludağ İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Uyar, Uğurludağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alper Torun da katıldı.

İftar sonrasında bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, Ramazan ayının verdiği bereket iftar sofralarımıza tat ve huzur getirsin. Allah'u Tеala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun” diye konuştu.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Uğurludağ’ın 2022 sonu itibariyle doğal gaza kavuşacağı müjdesini veren Milletvekili Ceylan, “Geldiğim günden bu tarafa her seçim konuşmamda ne diyordunuz doğalgaz, doğalgaz, doğalgaz, Bizlerde ne diyorduk sırası gelince yapacağımızı söylüyorduk. Hamdolsun geldiğimiz günde 2023 sonu itibariyle Çorum’da tüm ilçelerimizde ve 2 beldemizde doğalgaz ile buluşturacağız. Uğurludağ ilçemizde inşallah 2022 yılı sonu itibariyle sıcak suya kavuşacak ve sobalarınızı da kaldıracaksınız. Artık kova taşıma derdinden kurtuluyorsunuz. Hanım kardeşlerimiz artı her sene bahar temizliği yapmaktan kurtulacak çünkü sobadan çıkan is yok sobanın gübürü yok ayrıca çeşmeyi açtığınızda sıcak su akacak bulaşık yıkarken soğuk suyu kullanmayacaksınız. 2022 yılı sonu itibariyle tüm ilçelerimizde ve iki beldemizde ablalarımız doğalgaz ile buluşacaktır” şeklinde konuştu.

Bu tür yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıldığını ifade eden Ceylan, “Bakın nereden nereye… Bunları tek bir kişinin sayesinde yapıyoruz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde yapıyoruz. Yedi benzemez, bir araya gelmiş, sözüm ona ortak paydada buluşmuşlar. Var olan tek ortak paydaları, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı” dedi.

GENÇLİK MERKEZİ YOLDA

Uğurludağ’a bir de Gençlik Merkezi müjdesi veren Ahmet Sami Ceylan, “İlçemizde Gençlik Merkezi eksiğimizi de en kısa zamanda tamamlayarak siz kıymetli Uğurludağlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız ilçemize hayırlı olsun. Uğurludağlı hemşehrilerim, sizlere ne yapsak karşılığını ödeyemeyiz. Bu ilçemizin bizlerde yeri farklı gönlümüzde farklı Uğurludağ ilçemizi biz çok seviyoruz, Sizlerde hem Cumhurbaşkanımızı hem de bizleri seviyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

TOKİ İÇİN AÇIK ÇEK

Her ilçede TOKİ konutlarıyla ilgili “Siz ne kadar istiyorsanız o kadar yapacağız” diyerek açık çek veren Milletvekili Ceylan, Uğurludağ’da bu sözlerini yineledi. Ceylan, “TOKİ ile birlikte ilçemize 24 daire, 13 dükkan ile sizlere teslim ettik. 2. Etap 102 konutluk TOKİ evlerinizi de Ağustos ya da Eylül gibi teslim edeceğiz. Sizler ne kadar konut isterseniz isteyin biz yapalım. Milletin teveccühüyle AK Parti’mizi iktidardan etmek ve Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığından etmek. Buna ne Uğurludağlı hemşehrilerim ne Çorumlu Hemşehrilerim ne de Türkiye müsaade etmez” diye konuştu.

EĞİTİM VE SULAMA YATIRIMLARINI ANLATTI

İlçede devam eden eğitim ve sulama yatırımlarıyla ilgili de Ceylan, şu bilgileri verdi:

“Çocuklarımızın daha konforlu bir şekilde eğitim ve öğretim hayatlarına devam ettikleri okulu yenileyerek daha 13 derslikli modern bir yapı inşa ettik. Ayrıca İlçe Kaymakamlığımızı yeniledik. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze yeni bir bina inşa ediyoruz birkaç aya içerisinde bitireceğiz inşallah. Şendere barajı ile ilçemizde bulunan su problemini ilçeye bağlı 43 köyümüzle beraber çözüme kavuşturduk. Ayrıca tarlaların su problemini gidermek için yaklaşık 100 trilyon değerinde 'Başkışla Göletini' yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Spor Tesisleri, Kapalı Spor Salonu, Halı Sahası ile birçok yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.”

“BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZİN BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ, KARDEŞLİĞİDİR”

Pandemi, savaş ve ekonomik krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye’nin iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Ceylan, “Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik. Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönem de kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin bedeli olarak görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi, bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Şayet bu uhuvvet iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez, hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak Allah’ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Tabi bu hakikatlerin sadece biz değil, rakiplerimiz de farkında. Bunun için de ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları, sanki sadece Türkiye’ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır” dedi.

“FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI TÜM DÜNYANIN SORUNU”

Milletvekili Ceylan, tüm sektörlerde fahiş fiyat artışlarının dünya genelinde yaşanan ortak bir sorun olduğunu söyledi. Ceylan, “Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutladı. Bugüne kadar olduğu gibi sadece seçimde değil her zaman halkın yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Ahlatcı, “2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz milletimizin teveccühüyle daha yüksek oy alarak iktidara gelecek ve 2053 ve 2071 hedeflerimize koşar adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

KÖY MUHTARLARINI DİNLEDİ

Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, beraberinde parti yöneticileriyle birlikte Uğurludağ İlçesi Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti. Köylerin sorunlarını dinleyen Milletvekili Ceylan, talepleri not almayı da ihmal etmedi.