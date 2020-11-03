Başkan Remzi Torun koronavirüse yakalandı
Çorum'un Uğurludağ Belediyesi Başkanı Remzi Torun, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Uğurludağ 03.11.2020, 19:22
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Alınan bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sürecini evinde geçirdiği öğrenildi.
ÇORUM HABER, Belediye Başkanı Remzi Torun'a geçmiş olsun diyerek acil şifalar diler.
(Haber Merkezi)
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