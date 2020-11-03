Başkan Remzi Torun koronavirüse yakalandı

Alınan bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sürecini evinde geçirdiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, Belediye Başkanı Remzi Torun'a geçmiş olsun diyerek acil şifalar diler.

(Haber Merkezi)

