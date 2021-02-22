Zurnacı Battal hayatını kaybetti
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yıllardır düğünlerde zurnacılık yapan ve ilçe halkı arasında oldukça sevilen Battal Çürük, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan Battal Çürük’ün ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
Sungurlu 22.02.2021, 22:00
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Gölpınar Köyünden gelme, Gürpınar Mahallesi’nde oturan Sazcı Fikret Çürük’ün babası, Zurnacı Battal Çürük’ün cenazesi Gürpınar Camiinden alınarak Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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